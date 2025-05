E' ufficiale: il parco porta il nome di Cristina Mazzotti

Sul palco, oltre al sindaco e al "baby" sindaco, anche la nipote della giovane uccisa nel 1975

C'era davvero molta gente questa mattina, sabato 24 maggio, alla cerimonia di intitolazione del parco comunale di Crevenna, a Erba, alla memoria di Cristina Mazzotti e alle vittime di tutte le mafie. L'Amministrazione comunale, grazie al grande lavoro del Consiglio comunale dei ragazzi, ha posato una targa in ricordo della giovane uccisa dalla 'ndrangheta cinquant'anni fa. E' stato inoltre inaugurato anche un totem con la storia di Cristina, accanto alla panchina rossa installata nel parco contro la violenza sulle donne. Il tutto alla presenza della nipote Arianna Mazzotti e di molti familiari.

Al momento inaugurale erano presenti le autorità locali. In prima linea il sindaco Mauro Caprani, con accanto il "baby" primo cittadino dei ragazzi Beatrice Bellei, l'assessore Matteo Redaelli, l'assessore Maria Francesca Frigerio, il presidente del Consiglio comunale Claudio Ghislanzoni, l'assessore regionale Alessandro Fermi, i consiglieri regionali Marisa Cesana e Angelo Orsenigo, i sindaci e i rappresentanti dei paesi vicini, tra cui Alessandro Spinelli di Eupilio luogo in cui Cristina Mazzotti venne rapita.

Sul palco è intervenuto il sindaco Caprani:

"Le mafie sono il cancro del nostro Paese. La percezione è che si siano modificate nel tempo, siano diventate più silenziose e pericolose. Non bisogna dimenticare e non bisogna abbassare la guardia. E non bisogna dimenticare le vittime: in particolare Cristina. Per i tempi in cui accadde il fatto aprì una stagione nuova negativa. Lei fu vittima, ma anche la famiglia subì un percorso tremendo. Ben venga il ricordo e l'impegno che le forze dell'ordine e la magistratura pongono al servizio di tutti noi".