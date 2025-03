E' ufficiale: Lo Snodo resterà in stazione fino a dicembre 2027

La firma è arrivata dopo diverse proroghe e oltre 1 anno e mezzo dalla scadenza della convenzione originaria

Un risultato che per l'associazione è un nuovo punto di partenza

Lo Snodo resta in stazione di Erba fino a dicembre 2027. E' stata infatti firmata la nuova convenzione per la gestione degli spazi tra il sodalizio giovanile di Erba e il Consorzio Erbese.

"Siamo molto felici di annunciare questo risultato – spiega il presidente Simone Pelucchi - Questo per noi è un importante punto di arrivo, ma è anche un bellissimo punto di partenza: d’ora in avanti possiamo dedicarci a tempo pieno a progettare e realizzare attività per i giovani e la comunità".

La stazione è luogo d'incontro vivace per molti giovani del territorio

Questa convenzione è arrivata dopo oltre un anno e mezzo dalla scadenza della convenzione originaria. Durante questo lungo periodo, l’associazione si è impegnata a dimostrare il valore degli spazi della stazione, che nel tempo si sono trasformati in un punto di riferimento per il territorio erbese e la provincia di Como. Oggi, questi luoghi sono vivaci spazi di incontro per migliaia di giovani e numerose associazioni.

Un percorso di co-progettazione partita dalla proposta de Lo Snodo con altre 66 realtà

Non nasconde la sua soddisfazione il presidente Pelucchi:

"La firma della nuova convenzione è il risultato di un dialogo con il Consorzio Erbese dove vengono rispettati i ruoli istituzionali di ciascun soggetto. È il frutto di un percorso di co-progettazione partito dalla proposta presentata, da Lo Snodo insieme ad altre 66 realtà, in risposta alla manifestazione d’interesse della stazione e che ha ottenuto un punteggio di 96/100. Questo risultato è stato possibile grazie al sostegno e alla vicinanza di tutte le persone e gli enti che, in questi 18 mesi, ci hanno sostenuto. A loro va il nostro più sincero ringraziamento".

Obiettivo: promuovere occasioni di formazione e cittadinanza attiva

L’obiettivo resta quello originario per cui la stazione è stata riqualificata da Fondazione Cariplo nel 2019: promuovere occasioni di formazione e cittadinanza attiva che rendano i giovani partecipi e protagonisti in prima persona nella comunità, contribuendo all'ideazione e realizzazione delle politiche giovanili nell'Erbese. In particolare, il progetto si suddivide in tre macro-azioni che prevedono la realizzazione di iniziative in stazione, nelle scuole e sul territorio erbese.