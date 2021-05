Dalla fantasia e dal talento di Miriam Libertino e Roberto Bargna nasce Milady, libro di debutto scritto a quattro mani dai lipomesi, marito e moglie: un romance storico con sfumature piccanti ed elementi gialli, ambientato nel Regno Unito, tra il 1823 e il 1824.

É uscito il romanzo Milady

Di professione farmacista, Libertino, classe 1968, si definisce “scrittrice dilettante”. Già nel 2012 aveva pubblicato il romanzo «Aromatiche essenze». E’ stata membro della Commissione Cultura comunale dal 2015 al 2020. Bargna è dirigente di una società sportiva, ed è stato vignettista e sceneggiatore. Milady nasce “come un’avventura quasi per gioco: già, occasionalmente, scrivevamo finte epistole da cui è poi stata creata questa storia, che, nonostante, come detto, sia nata quasi di getto – spiegano Miriam e Roberto – è frutto di una ricerca storica: i riferimenti agli eventi sono documentabili. Molti dei personaggi e degli ambienti sono realmente esistiti. Nel romanzo, romance storico con sfumature piccanti ed elementi gialli, le epistole si alternano a situazioni di azioni in presa diretta. La storia ha un taglio erotico, edulcorato e ingentilito dall’uso di termini desueti, attingendo a immagini poetiche”.

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 22 maggio 2021 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui