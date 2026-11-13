Eccellenza della ristorazione: ecco gli stellati confermati da Guida Michelin, per Il Cantuccio è la ventesima consecutiva

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Guida Michelin 2027: ecco gli stellati comaschi riconfermati.

Ventesima riconferma consecutiva per l’albavillese Cantuccio

Per il ristorante di chef Mauro Elli, aperto nel 2003, è la ventesima riconferma consecutiva (il 21° anno ininterrotto in cui il locale detiene la Stella Michelin). L’attività di via Dante era infatti stata riconosciuta per la prima volta nel 2007. Il Cantuccio si conferma così il ristorante stellato più longevo e storico tra quelli attualmente attivi in provincia di Como, come riportato anche dalla Guida Michelin. Un prestigioso riconoscimento che premia l’eccellenza e l’ospitalità del locale.

Chef Elli ha rivolto i ringraziamenti per il risultato a tutta la squadra tramite i canali ufficiali del ristorante: «Questo riconoscimento rappresenta ogni anno un nuovo punto di partenza, ringrazio Guide Michelin. Grazie alla mia famiglia e tutta la squadra del Cantuccio, e soprattutto grazie a voi».

Gli altri stellati confermati della Provincia di Como: Materia a Cernobbio; Kitchen di Como; Trattoria Contemporanea a Lomazzo; Il Sereno Al Lago a Torno.