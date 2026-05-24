Eccellenze del paese: premiati gli chef Vaghi ed Elli

Eccellenze di Albavilla: riconoscimenti agli chef Luca Vaghi del Crotto del Murnée e Mauro Elli del Cantuccio.

Premi per i loro successi

Il momento ha preceduto il Consiglio di mercoledì: a consegnare i riconoscimenti è stata il sindaco Giuliana Castelnuovo.

«Da tempo lo volevamo fare – ha esordito Castelnuovo – A riconoscere due fiori all’occhiello per la loro cura nella ristorazione. E’ giusto premiare il vostro lavoro e rendervi il nostro grazie». Il vicesindaco Roberto Ballabio ha dedicato parole di stima ai due ristoratori. «A Roma ho detto di essere di Albavilla e mi è stato menzionato Il Cantuccio, di Elli – ha aggiunto – Credo sia significativo di quanto sia rinomato. Conosco poi chef Luca Vaghi da anni e nel suo lavoro ho visto l’evoluzione della ricerca dell’eccellenza culinaria, che gli è valsa tre volte il primo premio al Festival della cassoeula. Grazie a voi Albavilla è riconosciuta e apprezzata».

E’ poi intervenuto Carlo Tafuni, presidente del Consiglio comunale e funzionario Confcommercio. «In provincia di Como ci sono 1200 ristoranti, di cui 5 stellati. Avere ad Albavilla uno chef stellato è motivo di orgoglio e pregio e ringraziamo Elli di portare avanti un’attività in un momento non facile, sperando prosegua all’infinito. Luca ha avuto la forza di fare qualcosa di importante: aprire un ristorante in un crotto, peculiarità di Albavilla. E’ qualcosa che porta il ricordo delle tradizioni e un simbolo di eccellenza. Grazie a entrambi».

I due chef sono stati premiati per i loro successi: la riconferma della stella Michelin per Elli e la vittoria del Festival della cassoeula per Vaghi. Ma anche il loro impegno nel sociale. «Ogni anno contribuiscono – ha aggiunto l’assessore al Sociale Angela Bartesaghi – E durante il Covid hanno consegnato pasti alle persone sole: gesti di grande attenzione».

Poi la consegna delle targhe: a Elli «per aver saputo trasformare la cucina in un’arte colta e preziosa, rendendo Albavilla meta d’elezione per il gusto e l’alta gastronomia». A Vaghi il riconoscimento per «aver dato lustro e orgoglio alla comunità con una ricerca costante della qualità e l’impiego sapiente di primizie locali legate alle stagionalità, e distinguendosi al Festival della cassoeula con tre primi e due secondi posti».

(In copertina Luca Vaghi; qua sotto Mauro Elli)