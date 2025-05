Ecco Giuvin-Consulta Giovani, si parte con il piede giusto

Inverigo, nasce Giuvin-Consulta Giovani, la presidente è Giulia Colombo. Tante le iniziative in programma, la prossima è la Color Run.

Nasce la Consulta Giovani Inverigo

Si chiama Giuvin, è la Consulta Giovani Inverigo e sta iniziando a muovere i suoi primi passi. Il primo a tutti gli effetti è stato lo scorso fine settimana con un evento realizzato a Villa La Rotonda che ha riscosso grande successo, in collaborazione con gli studenti del liceo Melotti di Cantù.

"Abbiamo iniziato a trovarci a partire dallo scorso ottobre, anche se il progetto era partito nel marzo 2024 - spiega la presidente Giulia Colombo - Nelle nostre riunioni abbiamo cercato di raccogliere idee e progetti. L’obiettivo è coinvolgere ragazzi e cercare di fare qualcosa per loro e per Inverigo. L’obiettivo è quello di incrementare il numero, le porte sono apertissime per chiunque abbia tra i 18 e i 35 anni e voglia collaborare, entrando a far parte della Consulta. Poi sarà necessario parlare anche con il Comune che si occupa della burocrazia".

Questi i nomi dei componenti: Claudia Maderna, Edoardo Corti, Gaia Brenna, Leonardo Orsenigo, Luca Vergani, Marta Galli, Matilde Colombo, Marta Faggian, Stefania Viganò e Lorenzo Tedoli.

Al lavoro per la Color Run

Soddisfazione per questi primi passi anche da parte dell'Amministrazione. Così l'assessore agli Eventi e alle Politiche Giovanili Marina Bernardi:

"Quando abbiamo costituito la Consulta Giovani ci siamo posti come obiettivo quello di fare in modo che i giovani fossero parte attiva della vita cittadina di tutti i giorni e così è stato. Vedere giovani con così tante idee è bellissimo. Sono davvero molto bravi".

Adesso, come detto, i Giuvin sono pronti per dare un aiuto in occasione della Color Run, giunta alla terza edizione e promossa dall'Amministrazione, con l'aiuto della Consulta Giovani e del Gruppo Commercianti di Inverigo. Sarà un’esplosione di colori, musica e divertimento in programma sabato 7 giugno. Partenza alle 16.30 da via General Cantore, nei pressi del Parco giochi di via Fermi e arrivo al Parco Crivelli in via al Gigante. A partire dalle 18.30 street food in compagnia del Gruppo Commercianti di Inverigo e poi anche musica dal vivo e dj set. Non basta fare altro che indossare una maglia bianca e lasciarsi colorare durante la corsa. Tutto chiaramente ha una finalità benefica: i fondi raccolti infatti saranno devoluti alla Sos di Lurago d’Erba.