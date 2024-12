Ecco il libro che racconta i primi (bellissimi) 25 anni dell'Auser La Nuova Età

Oggi, lunedì 16 dicembre, a Olgiate Comasco un momento atteso e significativo: presentazione del libro che racconta i primi 25 anni di storia dell'Auser La Nuova Età.

La presentazione nella sala "Margherita Hack"

La strenna editoriale, realizzata dall'associazione in sinergia col Giornale di Olgiate, viene presentata nella sala "Margherita Hack" della scuola media, in piazza Volta. Appuntamento oggi alle 10 per sfogliare e conoscere da vicino la genesi di "Auser Olgiate Comasco, 25 anni al servizio del territorio: la nostra storia raccontata". Sarà il presidente Vladimiro Pina a introdurre l’evento (patrocinato dai Comuni di Olgiate Comasco e di Appiano Gentile), quindi i saluti del sindaco olgiatese Simone Moretti, del primo cittadino appianese Fabrizio Rusconi e di Andrea Catelli, direttore del Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese.

Una storia bellissima, che continua e di cui non si può fare a meno

Poi la parola passerà a Nicola Gini, responsabile di redazione del Giornale di Olgiate, coadiuvato da Daniele Rossi (Netweek Spa), che illustreranno l’origine del libro. Spazio anche a Gregorio Mancino, autore del dipinto dedicato ai 25 anni dell’associazione "Auser" olgiatese, opera che caratterizza la copertina del libro. E ancora: interventi di Massimo Patrignani, presidente di "Auser" provinciale di Como; Ines Scapin, socia e sottoscrittrice dell’atto costitutivo del sodalizio olgiatese; Sandro Estelli, segretario generale della Cgil Como, Marinella Magnoni, segretaria generale dello Spi-Cgil di Como. Previsto anche l’intervento di alcuni dei 45 volontari. Infine, parola a Fulvia Colombini, presidente di «Auser» regionale Lombardia e un conviviale aperitivo.

Raccontare per testimoniare

"Un momento importante per “Auser” e per il territorio - sottolinea il presidente Vladimiro Pina - Un’associazione che è storia, la nostra storia e quella di tutti i volontari, i nostri sostenitori e le persone che aiutiamo. Raccontarla in un libro ha il valore di abituare la gente al senso civico, perché il senso civico aiuta molto a comprendere il s

enso della vita, del lavoro e del rendersi utili".