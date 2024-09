Ecco le date della distribuzione dei sacchi per la raccolta differenziata

Il Comune di Olgiate Comasco ha definito il calendario per la distribuzione dei sacchi per la raccolta differenziata.

Ritiro possibile dall’8 ottobre

Il primo giorno utile per ritirare la propria fornitura del materiale, gratuitamente messo a disposizione dal Comune, sarà martedì 8 ottobre dalle 13.30 alle 16. Il punto di riferimento per la distribuzione è il magazzino comunale in via Maestri Comacini. Distribuzione programmata per i mesi di ottobre e novembre.

Cosa serve per il ritiro

Per ricevere la propria scorta di sacchi è richiesto di presentarsi con la Carta regionale dei servizi o la tessera sanitaria del titolare della Tari (tassa rifiuti).

Fornitura annuale

Il materiale è previsto come scorta annuale messa a disposizione dei cittadini. Un servizio nell’ambito delle iniziative volte a sensibilizzare e incentivare una sempre più puntuale separazione dei rifiuti.