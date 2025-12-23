Ecco le novità di Asst Lariana sul territorio a partire da gennaio

Asst Lariana comunica novità che entreranno in vigore a partire da gennaio 2026 a San Fermo della Battaglia e Asso, Barni e Lasnigo.

Le novità di Asst Lariana: servizio di pre-ricovero chirurgico

A partire dal 22 dicembre, il servizio di pre-ricovero chirurgico attualmente situato al sesto piano della sede di via Napoleona, sarà trasferito all’interno degli spazi del Poliambulatorio 1 (stanze 1-4) del presidio ospedaliero Sant’Anna a San Fermo della Battaglia. “La riorganizzazione – spiega la dottoressa Brunella Mazzei, direttore sanitario di Asst Lariana – ha l’obiettivo di migliorare il percorso pre-operatorio e ottimizzare l’impiego delle risorse dedicate a questa fase fondamentale della presa in carico chirurgica”. Sottolinea il dottor Andrea Lombardo, primario di Anestesia e Rianimazione del Sant’Anna e responsabile del servizio: “Il trasferimento del servizio di pre-ricovero chirurgico nel presidio di San Fermo nasce dalla volontà di renderlo più funzionale, vicino alle esigenze dei pazienti e meglio integrato con il contesto ospedaliero, in quanto ci consente di armonizzare più efficacemente il percorso clinico pre-operatorio con le attività diagnostiche e specialistiche presenti in sede, così da rafforzare ulteriormente lo standard dell’inquadramento anestesiologico e multidisciplinare dei pazienti candidati a intervento”.

Mazzei conclude: “Ringraziamo tutti i professionisti che hanno preso parte al gruppo di lavoro dedicato alla riorganizzazione, contribuendo a garantire la continuità del servizio nella nuova sede, che sarà pienamente operativa dal 7 gennaio 2026”.

Ambulatorio medico temporaneo

Il 31 dicembre 2025 sarà l’ultimo giorno di lavoro dei dottori Fabio Alberghina, Luca Carlini e Gianbattista Polti. In attesa di individuare i medici disponibili all’assunzione di un incarico nell’ambito territoriale costituito dai comuni di Asso, Barni e Lasnigo, dal 7 gennaio 2026 gli assistiti potranno rivolgersi all’Ambulatorio medico temporaneo secondo le modalità e gli orari riportati in tabella.

Il numero da contattare per fissare gli appuntamenti è il 331-2621556. L’ambulatorio si trova ad Asso in via Matteotti 66, a Barni in via Bricchi 13, a Lasnigo in via Fioroni 7. Il servizio assicura tutte le prestazioni di competenza del medico di medicina generale (prescrizioni farmaci, visite, permessi di lavoro…).