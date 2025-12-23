Ecco le novità di Asst Lariana sul territorio a partire da gennaio

Asst Lariana comunica novità che entreranno in vigore a partire da gennaio 2026 a San Fermo della Battaglia e Asso, Barni e Lasnigo.
Le novità di Asst Lariana: servizio di pre-ricovero chirurgico
A partire dal 22 dicembre, il servizio di pre-ricovero chirurgico attualmente situato al sesto piano della sede di via Napoleona, sarà trasferito all’interno degli spazi del Poliambulatorio 1 (stanze 1-4) del presidio ospedaliero Sant’Anna a San Fermo della Battaglia. “La riorganizzazione – spiega la dottoressa Brunella Mazzei, direttore sanitario di Asst Lariana – ha l’obiettivo di migliorare il percorso pre-operatorio e ottimizzare l’impiego delle risorse dedicate a questa fase fondamentale della presa in carico chirurgica”. Sottolinea il dottor Andrea Lombardo, primario di Anestesia e Rianimazione del Sant’Anna e responsabile del servizio: “Il trasferimento del servizio di pre-ricovero chirurgico nel presidio di San Fermo nasce dalla volontà di renderlo più funzionale, vicino alle esigenze dei pazienti e meglio integrato con il contesto ospedaliero, in quanto ci consente di armonizzare più efficacemente il percorso clinico pre-operatorio con le attività diagnostiche e specialistiche presenti in sede, così da rafforzare ulteriormente lo standard dell’inquadramento anestesiologico e multidisciplinare dei pazienti candidati a intervento”.
Mazzei conclude: “Ringraziamo tutti i professionisti che hanno preso parte al gruppo di lavoro dedicato alla riorganizzazione, contribuendo a garantire la continuità del servizio nella nuova sede, che sarà pienamente operativa dal 7 gennaio 2026”.
Ambulatorio medico temporaneo
|
GIORNO
|
Orari AMT 1
|
Medico in servizio
|
Lunedì
|
La domenica tutto il giorno e il lunedì dalle ore 19 e fino alle ore 8 del martedì per situazioni non rinviabili è possibile rivolgersi alla Continuità Assistenziale chiamando il numero 116 117
h. 9-12 orario per telefonate/prenotazione appuntamento (la segreteria è comunque attiva anche il lunedì)
|
Martedì
|
h. 9-12 orario per telefonate/prenotazione appuntamento;
h. 8-11 orario ambulatorio a Lasnigo
h.14.30-17.30 orario ambulatorio ad Asso
|
Dott. ssa Maria Cebanu (a Lasnigo)
Dott. ssa Silvia Lorusso (ad Asso)
|
Mercoledì
|
h. 9-12 orario per telefonate/prenotazione appuntamento;
h. 8-11 orario ambulatorio a Barni
|
Dott. ssa Maria Cebanu
|
Giovedì
|
h. 9-12 orario per telefonate/prenotazione appuntamento;
h. 14-18 orario ambulatorio ad Asso
|
Dott. ssa Cristina Virginia Guimaraes
|
Venerdì
|
h. 9-12 orario per telefonate/prenotazione appuntamento;
h. 11-14 orario ambulatorio a Barni
|
Dott. ssa Maria Cebanu