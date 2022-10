Auser Insieme Canturium torna con le sue classiche "Proposte culturali": un intero quadrimestre dedicato all'istruzione, perché per imparare qualcosa non è mai troppo tardi. E infatti l'associazione ha previsto e organizzato ben 17 corsi per i prossimi quattro mesi.

Ecco le "Proposte culturali" dell'Auser: un quadrimestre ricco di corsi

"Viviamo sicuramente in tempi difficili contraddistinti da pandemia, guerre, inflazione e discordie tra nazioni e gruppi sociali. Sicuramente uno dei rimedi o dei fattori che possano contrastare questa situazione è l’istruzione. L'apertura mentale creata dalla conoscenza dell'altro, dall'accedere alle corrette informazioni e l'abitudine a ragionare permettono infatti di andare alle reali radici dei fenomeni distinguendo le reali soluzioni dai provvedimenti tampone oltre al superare i pregiudizi. Senza dimenticare il benefico effetto d'incontrare nuove persone, stabilire nuove relazioni ed uscire dall'isolamento domestico. In sintesi una componente importante di quello che noi in Auser chiamiamo Apprendimento Permanente e Invecchiamento Attivo".

Viene presentato così il nuovo ciclo d'incontri pensato dall'Auser Insieme Canturium, che contestualmente ne apre le iscrizioni (presso l’ufficio Corsi, aperto dal lunedì al venerdì ore 9.15 - 11.30).

I corsi dell'Auser

INGLESE 1: 12 lezioni dal 17 ottobre 2022. Docente Lorenza Strada.

INGLESE 2: 13 lezioni dal 10 ottobre 2022. Docente Guglielmina Carugati.

INGLESE 3: 13 lezioni dal 10 ottobre 2022. Docente Guglielmina Carugati.

INLGESE 4: 12 lezioni dal 17 ottobre 2022. Docente Lorenza Strada.

GINNASTICA DOLCE: 12 lezioni dall'11 ottobre 2022. Docente Cristina Manzotti.

STORIA DELLA MUSICA: 5 incontri dall'11 ottobre 2022. Docente Stefano Lamon.

GINNASTICA MENTALE: 8 incontri dal 13 ottobre 2022. Primo turno 14.30/15.50, secondo turno 16.10/17.40. Docente Manuela Giambanco.

CORSO DI FINANZA: 4 incontri dal 14 ottobre 2022. Docente Saverio Bennardo.

CORSO DI INFORMATICA: 10 lezioni dal 17 ottobre 2022. Docente Maurizio Pantaleoni, Antonio Maspero.

GIARDINAGGIO: 2 lezioni dal 17 ottobre 2022. Docente Paolo Bedetti.

ARTI FIGURATIVE: 8 lezioni dal 18 ottobre 2022. Docente Sofia Crippa.