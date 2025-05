Ecco "Proserpio: tradizioni e futuro"

La nuova associazione "Proserpio: tradizioni e futuro" si è presentata al pubblico nei giorni scorsi.

Progettare il futuro, ricordando il passato

La realtà si è costituita all’inizio di quest’anno, con anche lo scopo di garantire una maggiore valorizzazione del territorio grazie a diversi progetti e iniziative. Attraverso questo sodalizio, si intende infatti rendere Proserpio un paese sempre più vivo e partecipato, prestando particolare attenzione alle famiglie, ai giovani e agli anziani. Come suggerito dal nome del sodalizio, la realtà intende quindi progettare il futuro continuando a ricordare la memoria del passato.

Per poter conoscere meglio questa nuova associazione, i rappresentanti dell’Amministrazione comunale proserpina e più di cento persone (sia da Proserpio sia da fuori paese), hanno deciso di partecipare con curiosità all’incontro di presentazione.

Durante l’inizio della serata, il sodalizio ha proiettato un video riguardante i momenti più significativi della comunità proserpina degli ultimi 50 anni, come ad esempio le diverse feste, i concerti, la corsa Milano-Proserpio e i personaggi più popolari. Successivamente, è stato presentato il consiglio direttivo della nuova associazione, che vede come presidente l’italo-britannico Byron Peasland. Niccolò Rizzi ricopre il ruolo di vicepresidente, Giorgio Campeggio è il segretario, invece Chiara Valsecchi svolge l’incarico di tesoriere. I consiglieri sono Jacopo Bonfanti, Giacomo Joseph Fontana, Andrea Pozzi, Monica Rizzi e Samuela Sofia Nava.

Due eventi estivi già in programma

La serata è stata organizzata anche con l’intento di presentare il calendario degli eventi della nuova associazione. Entrando nello specifico, durante il periodo estivo sul territorio verranno realizzati due appuntamenti teatrali in collaborazione con l’associazione Il Giardino delle Ore di Erba. Inoltre, sabato 19 luglio avrà luogo la "Festa dei Cortili" che prevede l’apertura delle corti di Proserpio.

"Per quanto riguarda la sede dell’associazione, dal Comune abbiamo avuto in concessione la sala utilizzata dall’ex Pro Loco del paese ma per il momento le riunioni le stiamo svolgendo presso la biblioteca - spiega il vicepresidente Niccolò Rizzi -Siamo disponibili a ricevere sponsorizzazioni, ma anche nuove iscrizioni sia come volontari sia come associati".

A pochi mesi dalla sua costituzione, l’associazione "Proserpio: tradizioni e futuro" conta oltre ottanta tesserati, di cui ventidue soci fondatori. Si tratta di un risultato non scontato per una realtà come Proserpio che conta meno di mille abitanti.

Per poter chiedere al sodalizio ulteriori informazioni sulla realtà e su come diventare volontari o tesserati, gli interessati potranno scrivere alla mail segreteria@progettoproserpio.org. Altrimenti, sarà anche possibile contattare il vicepresidente Niccolò Rizzi al numero 3311589123.