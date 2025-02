Educazione ambientale, il consigliere sale in cattedra

Il consigliere di opposizione sale in cattedra e insegna l’educazione ambientale agli alunni della scuola dell’infanzia "Catelli" di Lurate Caccivio.

Educazione ambientale alla materna

E’ stata una mattinata speciale, quella di mercoledì, con Luca Bianchi che ha fatto visita alla materna e incontrato i 23 bambini della sezione gialla. "Le insegnanti e la coordinatrice hanno chiesto di organizzare questa lezione circa tre settimane fa - spiega Bianchi - Ho accettato di buon grado. Quando ero assessore ai Lavori pubblici, durante il primo mandato Gargano ho tenuto alcune lezioni alle primarie e alle medie. Poi, nel secondo mandato, l’educazione ambientale è stata gestita dalla cooperativa “Koinè” ma ho sempre seguito da vicino questo aspetto".

Un incontro speciale

Nel dettaglio, Bianchi ha spiegato ai piccoli come funziona una compostiera. "Ne hanno acquistata una perché, tra qualche mese, inizieranno a fare l’orto. E’ un buon modo per avvicinare i bambini al riciclo, al rispetto dell’ambiente. Di questo non posso che complimentarmi con le insegnanti: si sono dimostrate molto attente". Immancabile la visita nel giardino esterno, rimesso a nuovo dopo la distruzione della pineta a causa del maltempo. "Hanno fatto un lavoro davvero lodevole".