Educazione finanziaria insieme a First Cisl dei Laghi

Prenderà il via martedì 3 febbraio, nella sede Cisl di Como in via Fratelli Recchi, una nuova

iniziativa di educazione finanziaria promossa da First Cisl dei Laghi.

La novità

Dopo gli ottimi riscontri ottenuti dal progetto confederale regionale “Regina di Denari”, arrivato alla sua terza edizione e dedicato alle donne seguite dai Centri Antiviolenza della Lombardia, si aprirà martedì un nuovo capitolo nell’impegno che First Cisl dei Laghi, con il pieno sostegno di First Cisl Lombardia, di Cisl Lombardia e Cisl dei Laghi, dedica alla diffusione della cultura

finanziaria tra le persone che necessitano di essere accompagnate in modo costruttivo e tutelato

verso temi che appaiono a volte complessi. Destinatari della formazione saranno gli utenti seguiti dallo Ial di Como nell’ambito del progetto di rete per la disabilità, del quale Ial stesso è capofila.

Il piano formativo

All’interno del piano formativo che permetterà a questi ragazzi di collocarsi nel mondo del lavoro,

un corso dedicato alla conoscenza degli strumenti di base del mondo bancario e della finanza si pone come un valido supporto per operare in futuro scelte consapevoli e responsabili. Il programma di studio si articolerà in tre giornate, tutte nel mese di febbraio, e verranno trattati argomenti come il conto corrente bancario, i metodi di pagamento, i prestiti personali e la pianificazione finanziaria.

La sicurezza finanziaria

Particolare accento verrà posto sui temi della sicurezza e della prudenza, al fine di evitare rischi di truffe e di sovraindebitamento. Si faranno inoltre opportuni cenni al mondo delle assicurazioni, che sempre più spesso si incrocia con quello della finanza, con l’intento di promuovere una cultura assicurativa ancora poco presente nel nostro Paese. Comprendere come tutelarsi da specifici rischi, che potrebbero compromettere la stabilità finanziaria di una famiglia, diventa sempre più importante di fronte all’impoverimento economico che sta interessando l’intera società.

I docenti

I docenti saranno delegati sindacali di First Cisl dei Laghi e si alterneranno nel trattare i

diversi argomenti, mettendo a fattor comune l’esperienza maturata sul campo in anni di attività.

“Da operatori del settore – afferma Gesy Di Pasquale, coordinatrice Donne e Politiche di Genere di First Cisl dei Laghi – abbiamo spesso modo di riscontrare una limitata cultura finanziaria nelle persone che si rivolgono alla propria banca per le più svariate esigenze. Ciò che ci proponiamo di fare è fornire le nozioni di base che permettano ai clienti, o futuri clienti, di avere un approccio consapevole ad argomenti ormai quotidiani. Quasi tutti abbiamo oggi giorno un conto corrente, la maggior parte di noi ha contratto un prestito almeno una volta nella sua vita, tutti utilizziamo l’home banking per eseguire operazioni in modo veloce. Noi vogliamo interpretare in modo virtuoso quello che è il ruolo etico e sociale delle banche, trasmettendo informazioni e creando conoscenza, affinché le persone siano nella condizione di operare scelte consapevoli e responsabili”.