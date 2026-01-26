Educazione finanziaria per aiutare cittadini in condizione di fragilità economica

Dalla parte delle persone fragili sul territorio di Olgiate Comasco e dell’Olgiatese, con un aiuto concreto a gestire al meglio le risorse e non disperderne nel gioco d’azzardo.

Il protocollo d’intesa

La novità, annunciata lo scorso dicembre da Andrea Catelli, direttore del Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese, è stata concretizzata venerdì 23 gennaio., a Faloppio. Simone Moretti, sindaco di Olgiate Comasco e presidente dell’Assemblea dei sindaci del Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese, Vinicio Cannizzaro, presidente del Consiglio di amministrazione e le

rappresentanze di Cisl, First e Fnp dei Laghi hanno sottoscritto un protocollo con lo scopo di rafforzare il sistema delle reti di inclusione territoriali e promuovere interventi a sostegno delle famiglie che vivono condizioni di fragilità economica e sociale.

Percorsi di educazione finanziaria

L’idea alla base dell’accordo è quella di offrire un utile servizio di accompagnamento nella gestione delle proprie risorse economiche. “I firmatari del protocollo d’intesa – mettono in chiaro le parti – riconoscono l’opportunità di promuovere un sistema di welfare, che si fondi sui principi della corresponsabilità, l’uso responsabile e sostenibile delle risorse, il rafforzamento delle competenze, attraverso progettazioni mirate ai bisogni delle persone e delle famiglie. A tal fine nell’ambito dell’attuazione del Piano di Zona 2025/2027, in riferimento alle policy che attengono al contrasto alla povertà e alla promozione dell’inclusione attiva, si è deciso di avviare un progetto teso ad assicurare, alle famiglie in condizioni di vulnerabilità, percorsi di educazione finanziaria e supporti dedicati al contrasto del sovraindebitamento”. Lo scopo della collaborazione, quindi, esplicito e virtuoso. “Sostenere i cittadini fragili nell’uso consapevole delle proprie risorse finanziarie, prevenire il sovraindebitamento, evitare le truffe e sostenere un utilizzo consapevole del denaro in linea con il tenore di vita possibile per ciascuno, organizzando iniziative sui temi dell’economia, della finanza e del risparmio al fine di rafforzare le competenze economiche, favorire un uso maggiormente consapevole e responsabile del denaro e una autonomia dei soggetti interessati”.

Competenze a disposizione grazie al sindacato

Per la realizzazione del progetto la Federazione dei lavoratori bancari e assicurativi mette a disposizione propri operatori con comprovata e certificata esperienza di educazione finanziaria, che si coordineranno con i Servizi sociali territoriali a partire da quelli impiegati nella gestione dei percettori di Assegno di inclusione. Nel corso del progetto, che avrà durata di 12 mesi a partire dal corrente mese di gennaio, verranno dedicati momenti di monitoraggio e verifica. “Come Cisl dei Laghi – sottolinea Paola Gilardoni, della Segreteria Cisl dei Laghi – valutiamo molto

positivamente il progetto che prende avvio con la firma del protocollo. Per affrontare i bisogni complessi delle famiglie ad oggi si richiede un lavoro di rete sui territori, di cooperazione tra le istituzioni, le Amministrazioni locali e le rappresentanze della società civile. I sistemi di welfare che si innovano, sono generativi, maggiormente sostenibili e inclusivi”.

L’impegno del Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese e dei Comuni

“Lavorare insieme per la comunità. Solo così possiamo cercare di rispondere alle tante fragilità emergenti – aggiunge Simone Moretti, primo cittadino di Olgiate Comasco – Come amministratori sappiamo bene che occorre essere pratici e operativi. Questo progetto, oltre a una ideale e proficua collaborazione per la comunità, mette in concreto a disposizione risorse e competenze che possono essere un sostegno alle famiglie. Mi piace anche sottolineare che attraverso il Consorzio e la collaborazione di tutti i colleghi, il servizio potrà essere a disposizione di tutti i cittadini indipendentemente dalle dimensioni del Comune».