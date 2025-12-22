Educazione stradale alla scuola primaria, due comandanti salgono in cattedra

Gli agenti si sono recati alla elementare “Roberto Lepetit” di Ponte Lambro, coinvolgendo di volta in volta gli alunni di tutte le classi, dalle prime alle quinte

Argomenti diversi a seconda delle età

Il comandante della Polizia locale di Ponte Lambro, Luca De Stefano, insieme alla collega, il comandante di Carugo Lorena Beretta. ha coinvolto gli studenti della primaria pontelambrese con lezioni di educazione civica. A seconda delle età sono stati affrontati argomenti differenti: per le prime, le seconde e le terze la lezione è stata incentrata sulla spiegazione di tutto il materiale utilizzato dagli agenti per lavorare. I bambini hanno potuto così vedere da vicino cappello, giubbetti, paletta e manette.

Per la quarta e le quinte le lezioni sono state due per ogni classe. I ragazzi hanno preso appunti e lavorato su schede preparate su particolari argomenti: chi è e cosa fa la Polizia locale; la strada, i cartelli e il loro significato; le caratteristiche della bicicletta e le regole per il suo utilizzo; il comportamento del pedone.

Ai ragazzi di quarta e quinta è stato lasciato come ricordo anche un attestato di partecipazione.

“Sono stati molto interessati ed entusiasti”

Grande l’entusiasmo dei ragazzi, come raccontano gli stessi comandanti: