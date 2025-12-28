Eduscopio: Fondazione Minoprio prima

Bella soddisfazione per Fondazione Minoprio. La scuola si è classificata al primo posto sul territorio tra quelle a indirizzo tecnologico nella classifica Eduscopio 2025, redatta come ogni anno da Fondazione Agnelli.

Eccellenza del territorio

Fondazione Minoprio è senza dubbio una delle eccellenze del territorio. A certificarlo ci pensa la classifica Eduscopio, che ogni anno Fondazione Agnelli prepara in base ad alcuni dati statistici. Il più significativo è sicuramente l’indice Fga. Per ottenere questo dato, Fondazione Agnelli calcola la media ponderata tra la media dei voti e la percentuale di Cfu ottenuti al primo anno di università. Proprio la media dei due valori, normalizzata su una scala da 1 a 100, è l’indice di riferimento. Nel 2025, Fondazione Minoprio chiude davanti a tutti per quanto riguarda le scuole della provincia di Como a indirizzo tecnologico, con un indice di 71,8. Un valore estremamente alto, se consideriamo che l’istituto al secondo posto, lo Jean Monnet di Mariano, si ferma a 57,8. Intanto Fondazione Minoprio si prepara già al prossimo anno. Il 17 gennaio si terrà l’ultimo open day dedicato agli studenti di terza media, che potranno sperimentare la realtà della scuola. Proprio da gennaio si apriranno anche le iscrizioni all’anno scolastico 2026/27.