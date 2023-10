Effetto Fedez: donazioni in crescita all'Avis di Erba

L’effetto Fedez fa bene anche alla sezione erbese dell’associazione donatori di sangue di Erba. Da quando il cantante milanese, dimesso venerdì scorso dall’ospedale Fatebenefratelli di Milano (dove era stato ricoverato per delle emorragie e ha subito alcune trasfusioni di sangue) ha fatto un appello perchè le persone continuino a donare il loro sangue, anche molti giovani erbesi hanno risposto.

La conferma arriva dal presidente dell’Avis di Erba Andrea Cattaneo.

"Tra lunedì e martedì sono arrivate sette mail di richiesta di iscrizione all’Avis - spiega Cattaneo - Tutto questo in seguito alle dichiarazioni di Fedez di andare a donare. Se ci diamo una media di due iscrizioni a settimana siamo già al più 350 per cento".

La Festa del Donatore

Sarebbe davvero una bella notizia che arriva alla vigilia del tradizionale appuntamento della Festa del donatore. La cerimonia in cui si dà merito ai circa 2mila donatori della sezione di Erba dell’Avis è in programma per domani, domenica 15 ottobre ad Asso.

"L'appuntamento della Festa del Donatore è un momento d’incontro al quale è bene partecipare per conoscere meglio l’attività dell’associazione e confrontarsi sulla vita associativa..."

