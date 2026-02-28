Egizia e il jack russel Rosco al campionato europeo a Praga

Da Olgiate Comasco a Praga per il campionato europeo di treibball, disciplina sportiva che vede impegnato il cane nell’eseguire alcuni comandi per scegliere palloni e spingerli in una porta.

Il campionato europeo

L’European Treibball Start è una gara di treibball che si svolge a Praga. Giunta alla terza edizione, vede coinvolti concorrenti da tutta Europa. Per la maggior parte olandesi, tedeschi, cechi, ungheresi e italiani. La competizione prevede due manche: una fast, in cui i cani devono portare i palloni in porta nel minor tempo possibile, l’altra manche è chiamata smart. Nella partita smart i cani devono compiere dei “disegni”, spostarsi tra i palloni, girare intorno e solo dopo che il conduttore ha dato l’ok, tirarli in porta.

Egizia e il suo jack russel Rosco

Egizia Volpe e il suo cane Rosco sono in gara dal pomeriggio odierno, sabato 28 febbraio. La prima esperienza a livello internazionale, dopo la vittoria nel campionato regionale e il terzo posto nazionale.

Fiducia, comandi e divertimento

Il rapporto di fiducia tra la proprietaria e il suo fedelissimo cane ha permesso a entrambi di salire di livello nella disciplina sportiva. “Orgogliosa di lui, del percorso e dei progressi che abbiamo fatto insieme – la sottolineatura di Egizia Volpe dopo il sorprendente risultato nel campionato italiano – Insieme perché siamo una squadra e tutti e due abbiamo imparato come gestirci nelle gare per dare il meglio”.