Eleonora e Lidia: venerdì l'inaugurazione della struttura a Fecchio

Venerdì 14 febbraio, alle 14.30, alla presenza del Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, verrà inaugurata la nuova struttura per disabili realizzata dalla Fondazione “Eleonora e Lidia”, presieduta da Angelo Carpani, in via Sparta a Cantù.

L'intervento

Questo intervento, che si affianca alla R.S.D. di Figino Serenza, specializzata nell’assistenza a disabili con problematiche di tipo fisico e motorio, permetterà di rispondere a una specifica richiesta che arriva dal territorio, ossia quella di avere a disposizione una struttura per la cura di persone diversamente abili con difficoltà psichiche e comportamentali, dato che attualmente molti ragazzi con disturbi cognitivi gravi non trovano una collocazione adeguata e sono lontani dalle famiglie.

La residenza

La residenza, modulare e al passo con i tempi, accoglierà 20 ospiti in un contesto immerso nel verde nella frazione canturina di Fecchio. Oltre al piano terra dell’edificio, che comprende cinque camere doppie e dieci singole, verrà inaugurato anche un piano seminterrato dedicato alle aree riabilitative con spazi polivalenti. La nuova struttura per disabili ha richiesto e sta richiedendo alla Fondazione un impegno economico significativo di oltre 3 milioni di euro (cifra che include l’acquisto del terreno, la realizzazione dell’edificio e il costo degli arredi e delle attrezzature) finanziati in parte con fondi propri, in parte con un mutuo acceso con Banca Intesa Sanpaolo e in parte con donazioni di soggetti privati come Fondazione Cariplo (nell’ambito del progetto “Una casa nel verde per la disabilità”), Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù, Lions Club International, CESVI Fondazione – ETS di Banca Intesa Sanpaolo (nell’ambito del progetto Accoglienza Green). L’obiettivo è quello di continuare a garantire la migliore qualità di vita e assistenza ai disabili del territorio, con un impegno rivolto anche al futuro.

La fondazione

L’idea di una struttura per disabili nasce da Lucia e Alessandro Borgonovo, genitori di Eleonora, scomparsa nel 1995 a 19 anni, e viene subito raccolta dal Comune di Figino Serenza che stava già studiando, insieme ad altri Comuni dell’area canturina, l’ipotesi della creazione di una residenza per disabili, che andasse a completare l’offerta di servizi solo diurni dei Centri Socio- Educativi. L’iniziativa si estende ad altri privati che assumono un ruolo propulsivo per l’iniziativa. In particolare si rivelano preziosi l’opera dei Lions Club di Cantù- Mariano Comense e il sostegno della famiglia di Ambrogio Baragiola di Cantù, vicina a questo mondo per la presenza in famiglia di una ragazza disabile, Lidia. Le due famiglie assumono il ruolo di principali finanziatori dell’opera che si può completare grazie al sostegno dei Comuni del canturino e del marianese che aderiscono alla proposta di dotare il proprio territorio di un Centro per disabili. Nel settembre del 2000 la struttura di “Eleonora e Lidia” apre i battenti a Figino Serenza e attualmente è in funzione a pieno regime come Residenza Sanitaria per Disabili, prestando assistenza a 36 persone.