Il concorso

Il concorso nazionale di bellezza e simpatia.

“Miss Mamma Italiana” è il primo concorso nazionale di bellezza e simpatia con marchio registrato, dedicato alla figura della mamma, l’intento non è quello di premiare solo la bellezza, ma valorizzare la figura della mamma, come donna impegnata in famiglia, nel lavoro e nella società. Il concorso, giunto alla 28° edizione, è suddiviso in tre categorie: “Miss Mamma Italiana” per le mamme dai 25 ai 45 anni (la Finale si è tenuta lo scorso mese di settembre ed ha visto vincitrice la 30enne bergamasca Silvia Palamà), “Miss Mamma Italiana GOLD” per le mamme dai 46 ai 55 anni (la Finale si è tenuta lo scorso mese di luglio ed ha visto vincitrice la 46enne vicentina Barbara Pellizzari) e “Miss Mamma Italiana EVERGREEN” per le mamme con più di 56 anni.

Eletta Miss Mamma Italiana Evergreen 2021 tra le premiate anche una brennese

“Miss Mamma Italiana” sostiene Arianne, Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile. 23 le mamme finaliste, che hanno sfilato in abito elegante ed hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare e cimentarsi in varie prove creative o sportive. “Miss Mamma Italiana EVERGREEN 2021” è LORENA BRUNATO, 60 anni, naturopata, di Genova, mamma di Stefano e Claudio, di 29 e 27 anni. Una bella donna, solare, elegante e dolce, con lunghi capelli castani e occhi verdi e con l’hobby del tango. Lorena, parlando di se, dice di essere una persona comprensiva e con molta volontà, odia la violenza, il suo sogno nel cassetto è quello di vivere 100 anni in salute ed il suo motto è “sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”.

Altre fasce sono state assegnate dalla giuria:

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN DAMIGELLA D’ONORE” LORENZA BARTOLOMEI, 57 anni, baby sitter, di Forlì, mamma di Nicolò ed Alessio, di 29 e 25 anni;

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN FASHION” LILIANA MAIANI, 61 anni, centralinista, di Polverigi (Ancona), mamma di Gabriele e Cristian, di 39 e 31 anni;

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN IN GAMBE” TITA PETRONELA 67 anni, infermiera, di Brenna (Como), mamma di Piero, Davide e Daniela, di 48, 41 e 33 anni;

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN SORRISO” MARIELLA ORLANDUCCI, 61 anni, costumista, di Taranto, mamma di Fabio ed Andrea, di 36 e 30anni;

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN FOTOGENIA” EDY MESTRINER 70 anni, commerciante, di Tezze sul Brenta (Vicenza), mamma di Davide ed Ermanno, di 50 e 46 anni;

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN DOLCEZZA” GIULIA GIBIN, 56 anni, parrucchiera, di Porto Tolle (Rovigo), mamma di Nicola di 32 anni e delle gemelle Sara ed Eleonora, di 24 anni;

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN RADIOSA” PATRIZIA MODENA 60 anni, infermiera, di Conselve (Padova), mamma di Luca e Sara, di 35 e 31 anni e delle gemelle Martina e Veronica, di 27 anni;

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN GLAMOUR” MARINA MARCHIONNI, 63 anni, commessa, di Montegranaro (Fermo), mamma di Maicol di 35 anni;

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN ELEGANZA” VITTORIA CAPONI 63 anni, operatrice sanitaria, di Corridonia (Macerata), mamma di Alessio di 40 anni;

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN SOLARE” MARILENA PESCE 62 anni, infermiera, di Camposampiero (Padova), mamma di Meri di 44 anni;

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN ROMANTICA” GINETTA CARRUBBA, 59 anni, insegnante, di Osimo (Ancona), mamma di David ed Elisa, di 32 e 20 anni;

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN SPONSOR TOP” a pari merito, VANIA PELLIZZARI 62 anni, casalinga, di Dueville (Vicenza), mamma di Alice e Giovanni, di 36 e 31 anni e DONATELLA ZAMAGNI, 63 anni, casalinga, di Santarcangelo (Rimini), mamma di Devis, Loris, Eros e Daniel, di 44, 41, 40 e 28 anni.

Tutte le mamme premiate, saranno protagoniste del Calendario “Miss Mamma Italiana Evergreen” anno 2021.

La manifestazione è stata presentata da Paolo Teti e da Barbara Semeraro.

Ospiti d’Onore le “Madrine di Miss Mamma Italiana”, ovvero le mamme vincitrici di fascia nazionale delle passate edizioni, capitanate da Gabriella Giulia Buso e Patrizia Verlicchi rispettivamente “Miss Mamma Italiana Evergreen 2019” e “Miss Mamma Italiana Evergreen 2020”.

Le iscrizioni al Concorso sono gratuite, maggiori informazioni si possono ottenere contattando la segreteria di “Miss Mamma Italiana” al numero 0541 344300 o consultando il sito www.missmammaitaliana.it