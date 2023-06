Eletto il nuovo presidente di Confindustria Como: è Gianluca Brenna

Si è tenuta ieri mattina, lunedì 26 giugno 2023 presso lo Sheraton Lake Como Hotel, l’Assemblea privata dei soci di Confindustria Como. Nel corso dell’evento, a cui hanno partecipato circa 200 imprenditori e imprenditrici, è stato eletto il nuovo presidente di Confindustria Como per il quadriennio 2023-2027, ovvero Gianluca Brenna, presidente e AD di Stamperia di Lipomo Spa, che raccoglie il testimone da Aram Manoukian.

Insieme al nuovo presidente, l’Assemblea dei Soci ha eletto anche il Consiglio di Presidenza, composto da: Francesco Pizzigalli (Fumagalli Industria Alimentari Spa), vice presidente vicario con delega alla Sostenibilità; Alberto Novarese (Saati Spa), vice presidente con delega a Internazionalizzazione e Unione Europea; Francesca Polti (Polti Spa), vice presidente con delega a Relazioni industriali, previdenza, welfare e people.

Questi, invece, i consiglieri incaricati: Michele Ciavola (Eldor Corporation Spa) con delega a Education; Marcella Panzeri (Cama Srl Unipersonale) con delega a Economia d’impresa; Stefano Poliani (Tuvia Italia Kerry Logistics) con delega a Innovazione, ricerca e sviluppo; Andrea Tagliabue (Tabu Spa) con delega a Marketing e Comunicazione.

Completano il Consiglio di Presidenza i componenti di diritto già presenti: Paolo Bellocco (GDS Communication Srl Società Benefit a Socio Unico e Principal Expert The European House - Ambrosetti) vice presidente e presidente Giovani Imprenditori; Walter Pozzi (SAIP Srl a socio unico) vice presidente e presidente Piccola Industria che ha ricevuto anche la delega Ambiente, Territorio e Sicurezza; Aram Manoukian (Lechler Spa) che resterà nel Consiglio di Presidenza in veste di Past President.

Infine, Claudio Gerosa (Cellografica Gerosa Spa) è stato eletto Proboviro per il periodo 2023-2026.

Il neo eletto presidente Gianluca Brenna ha sottolineato la continuità con il mandato di Aram Manoukian:

"Per lavorare bene bisogna prima dissodare il terreno, ed è quello che ha fatto Aram. Ha fatto la fatica più grande e ora noi possiamo seminare su questo terreno, per poi raccoglierne i frutti. Oltre alla continuità, le altre parole chiave del mio mandato saranno sostenibilità, education, alleanze (in particolare con Confindustria Lecco e Sondrio) e cambiamento. Di fronte al cambiamento, infatti, ci possiamo porre in un atteggiamento passivo ritenendo che non ci riguardi, oppure decidere di esserne protagonisti. Bisogna avere il coraggio di cambiare, perché il cambiamento non avviene per magia”.

Pasquale Forte è intervenuto sul tema "Coraggio e imprenditorialità", ripercorrendo la storia di Eldor, l'azienda che ha fondato nel 1972.

"50 anni fa il mondo era completamente diverso. Le cose cambiavano ma in modo molto più lento rispetto ad ora. Oggi l’accelerazione è impressionante e bisogna avere una bussola molto particolare per tenere la rotta. Il mondo è uno solo e dobbiamo fare in modo di sostenerlo adottando una nuova sensibilità. C'è un quadro che trovo di particolare ispirazione – ha detto Pasquale Forte mostrando alle sue spalle un grande dipinto - la Testa di tigre dipinta da Antonio Ligabue. Ecco, in questo animale ci rispecchiamo tutti noi qui presenti. Ricordo che anni fa, durante una cena con amici, un giornalista importante mi chiese cosa rappresentasse per me Eldor. Ho risposto di istinto: nel mio garage non c'è un’auto, c’è una tigre che ogni giorno devo cavalcare. Ecco, per me Eldor è questo: guardare con coraggio la tigre e guidarla nella giusta direzione”. Il Presidente di Eldor ha quindi illustrato la sua formula che descrive il successo: “successo= velocità x cambiamento. Il mondo dell’impresa – ha proseguito Forte - è un oceano e dobbiamo solcarlo tenendo la rotta. Dobbiamo credere fortemente in ciò che facciamo. Nel tempo – ha concluso Pasquale Forte – i prodotti Eldor sono cambiati, ma la visione è rimasta la stessa. Ed è grazie a essa se oggi, dopo 50 anni, siamo ancora qui. Crediamo in un mondo migliore, basato su solidi valori e persone integre per lo sviluppo della tecnologia al servizio dell’umanità”.