Eletto il segretario cittadino di Forza Italia

Continua la stagione congressuale di Forza Italia in Lombardia, che chiama al voto circa 24mila iscritti al partito: a Caslino, ieri, domenica 6 aprile, Giorgio Locatelli è stato eletto segretario.

La segreteria rimarrà in carica tre anni

Il congresso cittadino di Forza Italia di ieri ha visto la partecipazione del consigliere regionale e segretario provinciale di Forza Italia Sergio Gaddi in qualità di presidente del seggio.

Segretario cittadino è stato eletto Giorgio Locatelli, che a Caslino è stato sindaco per due mandati, dal 1999 al 2009, e in seguito assessore. La segreteria rimane in carica tre anni. In tutta la Regione si sono già tenuti 200 congressi comunali, quasi tutti unitari, per la riorganizzazione del partito sul territorio.