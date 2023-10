Elettrocardiogrammi gratuiti con la Croce verde

Una giornata dedicata alla prevenzione cardiovascolare

Iniziativa nata dalla collaborazione tra Croce verde e Banca delle visite

La partnership tra Croce verde e Banca delle visite si arricchisce di un nuovo appuntamento. Oltre all’Amico Point, aperto tutti i sabato mattina nella sede dell’associazione e in attesa della seconda edizione dell’evento charity "Le Stelle Manzoniane" in calendario per il prossimo primo dicembre presso il Palataurus di Lecco, Croce Verde organizza una giornata dedicata alla prevenzione cardiovascolare. L'appuntamento è per il 18 novembre a Bosisio Parini presso la sede della Croce verde in via Cercè 6 dalle 9 alle 18: saranno eseguiti gratuitamente elettrocardiogrammi ai cittadini over 65 e a quelli appartenenti alle fasce di popolazione più fragili. Gli esami saranno poi refertati da esperti cardiologi.

Prevenzione, focus su cui si concentra l'attività

“Il grande successo della prima edizione de Le Stelle Manzoniane e dell’ottimo riscontro che il progetto ha avuto presso la popolazione con circa 200 prestazioni erogate da inizio 2023 a fine agosto ci ha spinto ad aggiungere un altro tassello alla partnership con Banca delle visite. Del resto la prevenzione è uno dei focus su cui si concentra l’attività della Fondazione che Croce verde è ben contenta di appoggiare. La corretta prevenzione consente di anticipare o di intercettare nei tempi corretti potenziali problemi di salute che poi rischiano di avere bisogno di cure più complesse. L’esecuzione di elettrocardiogrammi è senza dubbio un modo per certificare la buona salute del nostro cuore”, dice il presidente Filippo Buraschi.

Prenotazione obbligatoria per chi vuole aderire al servizio

La prenotazione è obbligatoria fino a esaurimento posti all’indirizzo mail prenotazioni@croceverdebosisio.org o tramite Whatsapp al numero 333-2211947. A seguito della prenotazione, i responsabili di Croce verde contatteranno i richiedenti per fissare gli orari di visita.