Elezioni a Binago: Amonini è il nuovo sindaco

Elezioni a Binago, Davide Amonini eletto sindaco.

Elezioni a Binago, i commenti a caldo

Non nasconde la felicità per il traguardo raggiunto. Davide Amonini, infatti, ha vinto nettamente contro le sue avversarie, Maricla Vitulo e Maria Luisa Brai. "Devo dire grazie alla squadra - esordisce il nuovo prima cittadino - C'è parecchio lavoro da fare e siamo pronti a rimboccaci le maniche". Delusione da parte delle sconfitte. Vitulo, amareggiata non ha atteso il risultato finale. A parlare, l'ex sindaco Alberto Pagani, suo sostenitore: "Accettiamo il risultato, restiamo disponibili. Abbiamo lasciato il Comune a testa alta".

I risultati

Seggio uno:

Amonini 214 voti

Vitulo 144 voti

Brai 63 voti

Seggio due:

Amonini 164 voti

Vitulo 104 voti

Brai 61 voti

Seggio tre:

Amonini 202 voti

Vitulo 170 voti

Brai 101 voti

Seggio quattro:

Amonini 229 voti

Vitulo 155 voti

Brai 82 voti

Seggio cinque: