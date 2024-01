Elezioni: a giugno si vota anche ad Anzano. Sarà sfida tra i gruppi uscenti?

Elezioni comunali: chi sarà il successore del sindaco Alberto Rivetti? A cinque mesi dalle elezioni comunali che chiameranno gli anzanesi alle urne per nominare il nuovo sindaco, il quadro dei possibili candidati è ancora in definizione. Nessuna ufficialità su possibili candidati alla poltrona di sindaco, ma in paese sono già numerose le indiscrezioni che si rincorrono.

Il gruppo di maggioranza uscente ci sarà

A partire dal gruppo politico uscente: la fazione Anzano il paese in Comune, con tutta probabilità, si ripresenterà alle elezioni di giugno. Ma il primo cittadino uscente Rivetti non si sbottona su una intenzione di candidarsi per il secondo mandato a rappresentarla: «Il gruppo Anzano il paese in Comune ci sarà sicuramente - ha affermato Rivetti - Ma se sarò io il candidato sindaco? Sarà da vedere se sarò ancora a capo di quella fazione. Il gruppo intanto sta lavorando per presentarsi e per la predisposizione di un programma elettorale: punto importante sarà anche vedere se ci saranno i giovani, se avranno voglia di scendere in campo e mettersi in gioco per il paese. Per quanto riguarda, invece, se scenderò in campo alle prossime elezioni e se sarò candidato sindaco del gruppo, non ho ancora preso una decisione: lo farò a breve». La «sfida» alle urne potrebbe ancora una volta tornare a essere tra la fazione Anzano il paese in Comune, attualmente tra i banchi della maggioranza, e l’attuale opposizione rappresentata dal gruppo Insieme per Anzano, che però potrebbe presentarsi alle elezioni in una veste del tutto nuova.

Tra i candidati anche l'ex vicesindaco?

Anche i componenti dell’attuale compagine Insieme per Anzano non si sbottonano sulle proprie intenzioni in vista delle elezioni di giugno.

«Si sta lavorando alla preparazione di una lista - ha affermato Lorenzo Salzano, consigliere uscente di minoranza - Ma non possiamo ancora dire molto: sicuramente l’intenzione di esserci la abbiamo, per il bene del paese. Si stanno valutando le modalità: molto probabilmente a rappresentarla ci saranno i consiglieri uscenti, sul resto probabilmente riveleremo novità presto». Insomma, i gruppi politici a sfidarsi in vista della tornata elettorale di giugno potrebbero essere gli stessi della scorsa, nel 2019: Anzano il paese in Comune contro Insieme per Anzano. Nei nomi, quantomeno: proprio in queste settimane infatti si rincorrono in paese le voci sulla possibilità di movimenti «sulla scacchiera» delle fazioni...

E’ invece più nebuloso lo scenario che riguarda i candidati sindaci, anche se da già da settimane in paese si rincorrono indiscrezioni sulla presenza di «vecchi» volti della politica locale: su tutti, l’ex vicesindaco Mariolina Sala, che potrebbe presentarsi a rappresentare la fazione Insieme per Anzano, che già aveva rappresentato proprio in veste di vice primo cittadino nello scorso mandato. A distanza di qualche mese dalle elezioni è forse presto per fare previsioni: certo è che le urne di giugno 2024 potrebbero riservare sorprese ad Anzano.