Elezioni a Guanzate, affluenza bassa: è al 35,92%

Elezioni a Guanzate, bassa affluenza alle 23 di ieri, domenica 24 maggio.
Bassa affluenza alle Elezioni
All’ultima rilevazione, ovvero alle 23 di ieri, ora di chiusura dei seggi, aveva votato solamente il 35,92% degli aventi diritto. Alle 12 era del 12,74%, mentre alle 19 del 28,76%. E’ possibile votare fino alle 15 di oggi.
Le liste in gioco
Di seguito le liste in gioco. Lista numero “Siamo Guanzate”, guidata da Alberto Sampietro, 68 anni. Lista numero due “Guanzate Domani”, con candidata a sindaco Monica Colacicco. Lista numero tre “Iniziativa Viva”, guidata da Daniela Gini, 44 anni. Lista numero quattro “Insieme”, guidata da Giovanni Somaini, 69 anni.