Elezioni Cantù 2024: gli aggiornamenti in diretta

Alle 14 è previsto l'inizio dello spoglio dei seggi per le elezioni comunali. A contendersi la poltrona di primo cittadino Sono il sindaco uscente Alice Galbiati, candidata per il centrodestra, Antonio Pagani candidato per il centrosinistra e Angela Cecilia Volontè candidata per la lista civica Cantù Civica. Non appena verranno resi noti i risultati in tempo reale dello spoglio dei seggi, vi aggiorneremo.