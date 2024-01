Elezioni comunali 2024: ben 89 i Comuni al voto e c'è una grossa novità

Oggi, giovedì 25 gennaio 2024, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla possibilità del terzo mandato consecutivo per i sindaci dei Comuni compresi tra 5mila e 15mila abitanti, cade ogni limite invece per quelli sotto i 5mila. Una grossa novità che si proietta alle prossime elezioni amministrative comunali che si svolgeranno, molto probabilmente, l'8 e il 9 giugno insieme alle elezioni europee.

Tutti i Comuni al voto nel Comasco

Per il nostro territorio sarà una tornata di elezioni davvero ampia, con ben 89 Comuni coinvolti, tra cui anche Cantù e Mariano Comense. Insieme a loro tantissimi piccoli Comuni che potranno avvalersi del provvedimento adottato oggi in Consiglio dei Ministri, ovvero della possibilità del terzo mandato per i sindaci dei Comuni tra i 5mila e i 15mila abitanti, ma anche del decadimenti di ogni limite per i Comuni più piccoli (sotto i 5mila abitanti). Quest'ultimi nella nostra provincia sono la maggioranza.