La lista "Visione comune" sarà presentata a breve ai cittadini di Lipomo, chiamati al voto i prossimi 24 e 25 maggio

Elezioni comunali: a Lipomo la candidata di centrodestra è Elisabetta Parravicini. Rappresenterà la lista “Visione comune”.

Sostenuta da tutto il centrodestra

Parravicini lancia la sua candidatura a sindaco in vista delle elezioni comunali che i prossimi 24 e 25 maggio chiameranno i cittadini lipomesi alle urne. Parravicini è sostenuta convintamente da tutto il centrodestra unito (Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega) e da una solida rappresentanza civica. Motto della lista “Visione comune” a sostegno di Parravicini è “Impegno per Lipomo”. Sarà presentata a breve alla cittadinanza.

Sposata e mamma di tre figli, è Medico veterinario e ha esercitato la professione sia come libero professionista sia come dirigente pubblico. Attualmente è vicepresidente dell’Ordine dei medici veterinari delle Province di Como e Lecco. Per il consiglio regionale lombardo, gruppo Forza Italia, ha coordinato i lavori nel Comitato delle Regioni a Bruxelles con particolare riguardo per la Commissione risorse naturali ambiente e per la Commissione cultura. Sempre a Bruxelles è stata eletta vicepresidente di Euromontana.

Ha inoltre ricoperto ruoli apicali nell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’ambiente (ARPA) e l’Ente Regionale per i Servizi all’agricoltura e alle Foreste (ERSAF).

“Sostegno pieno e leale alla candidata sindaco di Lipomo, frutto di una scelta condivisa da tutte le componenti del centrodestra – dice Sergio Gaddi, segretario provinciale di Forza Italia – Vogliamo offrire alla cittadinanza una proposta di governo seria e autorevole, fondata su competenza, concretezza, spirito di collaborazione e senso delle istituzioni”.

Il sostegno a Parravicini è stato sottolineato anche da Fratelli d’Italia e Lega.

“Come Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia – dice Stefano Molinari –confermo il pieno sostegno alla candidata Sindaco di Lipomo, espresso unitariamente da tutto il centrodestra. Superate le divisioni del passato, oggi ci presentiamo uniti per costruire un’alternativa solida e responsabile per la comunità. Lipomo merita stabilità, visione e una squadra coesa”.

A sua volta Laura Santin, segretario provinciale della Lega, ha aggiunto: “La Lega appoggia convintamente la candidata Sindaco Elisabetta Parravicini. La sua candidatura è il risultato di una rinnovata armonia di intenti del centrodestra, unito per assicurare a Lipomo un’amministrazione competente e consapevole”.