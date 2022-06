Elezioni Erba 2022, i candidati di "Democrazia partecipata" puliscono la scalinata.

Stamattina, domenica 5 giugno 2022, un gruppo di candidati della lista “Democrazia Partecipata” si è messo al lavoro per ripulire la scalinata che collega via Crotto Rosa a Corso Bartesaghi a Erba.

La “1^ Giornata di Pulizia delle Strade Pedonabili di Erba” è partita da un'idea del candidato sindaco Doriano Torchio e della candidata consigliera Maria Teresa Rancati che hanno coinvolto anche alcuni cittadini e volontari con a cuore il decoro della zona.

Armati di tutti gli attrezzi da lavoro, i “giardinieri” si sono messi volontariamente a disposizione della città e dopo un duro lavoro hanno rimosso immondizia, vetri, erbacce e rifiuti dalla scalinata migliorandone l'aspetto e soprattutto permettendo ai pedoni di usufruire del passaggio in sicurezza tranne un breve tratto che verrà ultimato nei prossimi giorni.

Già giovedì scorso, dopo aver incontrato i residenti della frazione di Buccinigo, una rappresentanza della lista di Doriano Torchio aveva potato le piante che ostruivano i marciapiedi di via Cesare Cantù.

“La cura del verde e la praticabilità delle zone pedonabili, soprattutto per le persone fragili dal punto di vista della deambulazione, resta uno degli obiettivi di “Democrazia Partecipata”. L'auspicio è che l'iniziativa diventi una buona pratica anche per il futuro, specie nelle zone dove il Comune non ha la possibilità di intervenire nella speranza che l'esempio venga imitato da altri”, dichiara il candidato sindaco Doriano Torchio.