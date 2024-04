Elezioni Figino Serenza 2024: Moscatelli si presenta in pompa magna con Molteni e Fermi al suo fianco

Si è tenuta oggi, sabato 20 aprile 2024, la conferenza stampa di presentazione del candidato sindaco della Lega e di Fratelli d'Italia per il Comune di Figino Serenza, ovvero la presentazione del sindaco uscente Roberto Moscatelli. Di fianco a lui anche l'assessore Maurizio Cattaneo, rappresentante di Fdi in lista.

Una conferenza stampa in pompa magna quella tenutasi in sala consiliare che ha visto la partecipazione del sottosegretario al Ministero dell'Interno Nicola Molteni, dell'assessore regionale lombardo a Università, ricerca e innovazione Alessandro Fermi, dell'eurodeputata Isabella Tovaglieri, del segretario provinciale di Fratelli d'Italia Stefano Molinari, dei sindaci di Cantù, Mariano Comense, Cermenate, Novedrate e di altre note figure politiche del territorio.

La presentazione

"Siamo qui oggi per ripresentarci alla popolazione - ha esordito Moscatelli - Eravamo in questa sala 5 anni fa a presentare il nostro progetto, è stato vincente e ci teniamo a presentarne uno nuovo per portare avanti un cambiamento. Dal 2019 non vi nego che la mia vita è totalmente cambiata. Ho accantonato la mia attività lavorativa per candidarmi al ruolo di sindaco e ho cercato di svolgere questo impegno a tempo pieno. Per fronteggiare le problematiche amministrative e la pandemia che ci ha presi alla sprovvista. Ma con l'aiuto della comunità, dei medici, delle associazioni delle Forze dell'ordine siamo riusciti a venire fuori da quel momento. Poi siamo riusciti ad attuare gran parte dei punti che ci eravamo prefissati e per questo mi sento di ringraziare tutti i miei assessori, tutti i consiglieri, i dipendenti comunali. E ora vogliamo portare avanti questo lavoro".

Il programma

"Cosa vogliamo fare? Vogliamo portare avanti quelle idee che ci hanno permesso di vincere nel 2019 e ci hanno fatto concretizzare i progetti. Vogliamo garantire sostegno e vicinanza alla cittadinanza con esperienza e con tre parole che credo che rappresentino al meglio la mia squadra: impegno, passione ed esperienza. La mia idea è quella di condividere questo progetto con gran parte del gruppo del primo mandato. Avrò la fortuna di avere al mio fianco però anche nuovi candidati. Che porteranno idee nuove e più vivacità. Vogliamo completare Villa Ferranti che dopo qualche difficoltà da parte dell'azienda che ha vinto l'assegnazione e il conseguente subappalto, ora sono ripresi e proseguono velocemente. Abbiamo stanziato le risorse per la riqualificazione del parco e delle vie di accesso alla villa (3 milioni di euro). E vogliamo anche riqualificare riqualificazione dell'ex Stanley, per questo progetto coinvolgeremo la cittadinanza per capire cosa vogliono fare con quell'area. Rinnoveremo poi la casa delle associazioni, un'area che daremo gratuitamente alle associazioni del territorio. Infine, efficienteremo a livello energetico la scuola secondaria di primo grado, grazie anche alla collaborazione con il sindaco di Novedrate".

Il sostegno delle figure istituzionali

A sostenere la lista di Moscatelli alcuni dei volti più noti della politica comasca. Come Isabella Tovaglieri che si è complimentata con l'attuale sindaco per il lavoro fatto in questi 5 anni e che gli ha augurato buona fortuna per le prossime elezioni. O come Stefano Molinari, che ha voluto sottolineare la passione che muove l'attuale Amministrazione.

Ma anche Alessandro Fermi, intervenuto così durante la conferenza: "Moscatelli ha fatto 5 anni bellissimi dove ha avuto la capacità e il merito di poter accedere a numerosi fondi per realizzare le opere sul suo territorio. Poi è stato in grado di avere dei bei rapporti con tutti e di riuscire a costruire dei progetti che hanno avuto il merito di essere stati giudicati in maniera positiva".

Sottolinea il percorso di crescita, invece, il sottosegretario Molteni: "Se 5 anni fa Roberto era una bella speranza, un giovane figinese animato dalla passione, ora abbiamo un giovane, solido, un sindaco con grande esperienza che vuole continuare a fare bene. Oggi abbiamo una certezza. È stato un sindaco a tempo pieno, così come la sua squadra. Hanno sacrificato tempo per la famiglia e per tanto altro per dedicarlo alla comunità".