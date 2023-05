L'Assemblea generale della Filt Cgil di Como si è tenuta ieri, martedì 30 maggio 2023, e ha deliberato l'elezione di Roberto Ferrara come presidente della categoria.

Elezioni Filt Cgil Como: Roberto Ferrara è il nuovo presidente

Funzionario di 27 anni della Filt Cgil Brescia, all’interno del dipartimento merci e logistica, è stato coordinatore regionale dei lavoratori e delle lavoratrici della filiera Amazon.

“La mia passione per il sindacato nasce negli anni della prima gioventù durante le manifestazioni studentesche. Chiedevo, in punta di piedi, di conoscere il mondo della Cgil, parlavo delle idee degli studenti con ingenuità, tenacia e passione - ha detto Ferrara - Insieme a voi voglio continuare il lavoro iniziato da Giovanni e Francesca. Dire a chi vuole sfruttarci che il salario deve aumentare attraverso la contrattazione di secondo livello, come è stato già fatto in molte realtà, per lottare contro l’inflazione e migliorare condizioni di lavoro e di vita. Che i nostri colleghi assunti devono essere internalizzati. Che non tollereremo gli attacchi al trasporto pubblico locale: a chi lavora in pessime condizioni per la crisi strutturale che lo attraversa, penso qui a Como ai più di 70 lavoratori mancanti e a chi per vivere ha bisogno della mobilità pubblica”, ha aggiunto.

Commosso il saluto del segretario uscente Giovanni Riccardi, ieri eletto segretario della Filt Cgil Monza e Brianza, che ha ringraziato tutte e tutti per il lavoro svolto finora e ha concluso dicendo “sono felice, perché abbiamo raggiunto dei risultati tangibili, voi ne siete la dimostrazione, corpo e anima della Cgil, ieri c’ero io domani c’è Roberto ma la Cgil siete voi, lavoratrici e lavoratori che dirigono l’organizzazione per davvero”.

Presenti all’Assemblea Sandro Estelli, segretario della Camera del Lavoro della Cgil Como, e Luca Stanzione, segretario Generale della Filt Cgil Lombardia.