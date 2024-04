Elezioni Grandate 2024: c'è anche un terzo candidato, è Alan Albonico

Ad annunciare la sua candidatura a sindaco di Grandate in settimana ci ha pensato anche un volto noto della politica grandatese, Alan Albonico. Storico avversario dell’ex sindaco Monica Luraschi, Albonico è in amministrazione sin dal 1994 quando nei primi mandati ha ricoperto le cariche di consigliere di maggioranza e di assessore, per poi decidere di candidarsi sindaco più volte, anche nel 2019, quando si presentò insieme all’attuale avversario e candidato sindaco Dario Lucca.

L'intervista

"Sono già uscite due liste - ha esordito Albonico, l’ultimo in ordine cronologico a dare l’ufficialità della sua entrata in corsa - Ma abbiamo pensato che fosse giusto dare un’alternativa seria e motivata all’Amministrazione uscente. In questi giorni stiamo raccogliendo le firme e limando gli ultimi dettagli del programma elettorale, poi ci esporremo al giudizio della gente di Grandate".

Dare un’alternativa, certo, ma non è questa l’unica motivazione che ha spinto Albonico a presentare la sua lista "Civica 2024".

"La motivazione è che qualcosa è mancato in questi anni - ha continuato - Da una comunicazione a volte assente e non trasparente alle manutenzioni ordinarie fino a tante altre piccole cose che non hanno funzionato, ma che insieme fanno sentire il loro peso".

Ma le mancanze dell’Amministrazione guidata dal sindaco uscente Alberto Peverelli, secondo Albonico, risiedono anche in progetti di più grande entità...

