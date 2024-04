Elezioni Grandate 2024: Peverelli scioglie la riserva, si ricandida

È notizia di oggi, martedì 16 aprile, la ricandidatura di Alberto Peverelli, attuale sindaco di Grandate, alle prossime elezioni amministrative che si terranno l'8 e il 9 giugno 2024.

L'annuncio

"Ho accettato la candidatura a sindaco del Comune di Grandate, incoraggiato a proseguire il lavoro svolto con la lista civica "con Grandate". Mi accompagneranno alcuni consiglieri di questo mandato come l'assessore Fabio Ferrario, Davide Cattaneo, Giovanna Sala e nuove persone che in ambiti diversi si stanno prendendo cura del paese come il presidente della scuola dell'Infanzia Marilinda Sala. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno sostenuto e ci invitano a continuare sul percorso intrapreso con dedizione e impegno, a proseguire in questa nuova sfida, a lavorare ed ascoltare il paese".

Una corsa a due

Per il momento la corsa alla poltrona di primo cittadino vede solo due candidati: il sindaco uscente Peverelli e il consigliere di minoranza Dario Lucca che aveva già annunciato la sua candidatura tempo fa.