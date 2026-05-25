Elezioni Guanzate, Giovanni Somaini può esultare per la vittoria

Vantaggio ampio per il candidato della lista numero 4: è lui il nuovo sindaco.

Elezioni a Guanzate, spoglio in corso per le quattro liste che si contendono il governo del paese.

Le quattro liste

I seggi, all’interno della scuola primaria “San Giovanni Bosco” di via delle Rimembranze, sono rimasti aperti aperti domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e oggi, lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15.

Lista numero uno “Siamo Guanzate”, guidata da Alberto Sampietro, 68 anni. Lista numero due “Guanzate Domani”, con candidata sindaca Monica Colacicco. Lista numero tre “Iniziativa Viva”, guidata da Daniela Gini, 44 anni. Lista numero quattro “Insieme”, guidata da Giovanni Somaini, 69 anni.

I votanti

La percentuale delle cittadini e dei cittadini che hanno esercitato il diritto di voto si è fermata al 46,05%. Quindi ben al di sotto del 50% dei potenziali elettori.

Lo spoglio della sezione 5

Con la chiusura dei seggi all 15 del pomeriggio odierno, è in corso lo spoglio. Il dato della sezione 5, già definitivo, vede la netta affermazione della lista di Giovanni Somaini con 248 voti, seguito dai 96 della lista Daniela Gini e altrettanti della lista di Monica Colacicco. Più staccato Alberto Sampietro, con 39 voti.

Lo spoglio della sezione 1

Alla sezione le proporzioni cambiano. Davanti a tutti c’è Daniela Gini con 162 voti, Somaini ne ottiene 144, Colacicco 109 e Sampietro 36.

Lo spoglio della sezione 4

Completato anche lo spoglio della sezione 4. Per la lista di Giovanni Somaini 207 voti, seguita da quella di Daniela Gini con 184, più indietro la lista di Monica Colacicco (77) e quella di Sampietro (56).

Lo spoglio della sezione 3

Ben 175 voti per la lista di Somaini, ormai certo della vittoria. Segue la lista di Gini con 84, mentre per la lista di Colacicco 48 e 41 per la compagine di Sampietro. Il distacco a favore di Somaini, quando manca una sola sezione, è di 248 voti su Daniela Gini, la cui lista al momento è la seconda più votata.

Somaini verso la vittoria

Dopo le prime indicazioni e col work in progress dello spoglio, Somaini pare indirizzato alla vittoria. Da segnalare, addirittura, che la candidata sindaca Daniela Gini ha già espresso i propri complimenti a Somaini.