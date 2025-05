Elezioni in Cri: Pedraglio e la sua squadra sono pronti ad agire

Votati i membri della lista “CambiAMO Cri”: Uggiate con Ronago ha un nuovo presidente di Croce rossa ed è Tiziano Pedraglio.

Energie in campo con Pedraglio

Domenica 25 maggio è stata una giornata di votazioni anche al comitato locale di Croce rossa uggiatese. Presentata una sola lista - “CambiAMO Cri” - ed ecco le preferenze espresse dai volontari rossocrociati. Il candidato presidente Pedraglio ha totalizzato 114 voti. I candidati consiglieri eletti: Cristina Bernasconi ha ottenuto 81 voti, Moreno Beretta ne conta 64 voti, Sono 45 quelli del candidato Loris Cavallaro. Il candidato giovani Alessandra Montagnoli ha raggiunto quota 23 voti.

Sono 41 per Veronica Teschio e 39 per Simone Bonfanti, candidati consiglieri non eletti.

“Conosco Croce rossa da dieci anni"

“Conosco molto bene la sede di Croce rossa, da dieci anni - racconta Pedraglio - Ci sono problemi piccole e problematiche più grosse da risolvere. Sicuramente ci saranno modifiche da fare, alcuni aspetti devono essere sistemati e non sarà tutto rose e fiori. il Consiglio è composto da persone giovani, con idee e tanta voglia di fare”. Che Croce rossa trova presidente? “Il bilancio è stato chiuso con un passivo di 60.000 euro, ma non posso criticare l’Amministrazione precedente ha fatto ciò che andava fatto: modifiche, ammodernamento della sede... i soldi si sono spesi e non sono stati buttati. A Fortunato Turcato (presidente uscente, Ndr) non posso rimproverare niente, c’era un rapporto di collaborazione”.