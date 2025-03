Elezioni: l'ex sindaco Aceti e l'ex assessore Donadini si presenteranno

Confermata nei giorni scorsi la data delle prossime elezioni che interesseranno Asso: i cittadini si recheranno alle urne per eleggere il nuovo sindaco domenica 25 e lunedì 26 maggio, con eventuale secondo turno l’8 e il 9 giugno.

Si avvicinano le amministrative

A breve, dunque, i candidati sindaco dovranno rendere note le liste con tutti i possibili consiglieri da eleggere nonché i programmi elettorali. Intanto, in paese, già circola qualche voce su coloro che potrebbero presentarsi, tra conferme e "no comment".

Ricordiamo che il Comune di Asso torna al voto con un anno di anticipo a causa delle dimissioni di Tiziano Aceti e del conseguenze commissariamento dell’ente.

Proprio l’ex sindaco Aceti è il primo a confermare la propria candidatura alle prossime elezioni, come d’altronde aveva già anticipato a poche ore dalla rinuncia al suo incarico avvenuta poche settimane fa. "Abbiamo formato il gruppo - spiega - Ci sono già stati degli incontri, la nostra intenzione è quella di lavorare per completare le opere in corso. Continueremo a operare per la cittadinanza, se deciderà di darci nuovamente fiducia".

Le posizioni di Siamo Asso e Insieme Per Asso

A schierarsi è anche il gruppo Siamo Asso, composto dai consiglieri che un tempo erano in maggioranza ma poi sono usciti dal gruppo di Aceti formandone uno proprio. Tra loro l’ex assessore al Bilancio Mirko Donadini Pina: "Stiamo lavorando per costruire un progetto solido per Asso, basato su passione e competenza - afferma - Vogliamo dare un contributo positivo e concreto al paese con dedizione e innovazione, portando un'energia nuova e giovane. Il nostro impegno sarà dedicato alle reali esigenze della comunità, affrontando con serietà e responsabilità ciò che finora non ha ricevuto la giusta attenzione".

Altro gruppo che potrebbe presentarsi alle urne è Insieme Per Asso, fino a poche settimane or sono in minoranza, con capogruppo Roberto Melchiorre che però per il momento preferisce non confermare. In paese, intanto, si vocifera su una possibile candidatura a sindaco di Gianni Erba, già primo cittadino nel mandato precedente quello di Aceti: "Solo voci, per il momento non ho deciso nulla" è il suo unico commento.