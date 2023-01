Elezioni Lombardia 2023: la lista ufficiale della Lega. Riconfermati gli uscenti

Elezioni Lombardia 2023, arrivata la lista ufficiale della Lega per la tornata del 12 e 13 febbraio.

Regionali del 12 e 13 febbraio: tre conferme

Sciolta la riserva ufficiale sui nomi in lista per la carica di consigliere regionale nelle fila della Lega. I sei nomi scelti sono quelli che circolavano ormai da qualche giorno. Tra i candidati i tre consiglieri uscenti. A partire dal presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi, avvocato, che per la provincia di Como ha rivestito il ruolo prima di consigliere, poi assessore provinciale, consigliere comunale di Albavilla dal 1999 ad oggi e sindaco di Albavilla dal 2009 al 2013. E poi Fabrizio Turba, sottosegretario in Regione Lombardia nell'ultima legislatura, già sindaco di Canzo e segretario provinciale della Lega dal 2016 all'elezione in Regione. Infine la collega, ricandidata, Gigliola Spelzini, rappresentante leghista del Lago e docente.

Gli altri tre nomi

Completano la lista tre candidati alla prima esperienza nella competizione elettorale per il Consiglio regionale, ma con esperienza amministrativa: Annamaria Conoscitore, vicesindaco di Lomazzo, docente e vicepreside del Liceo artistico Melotti, Gianmarco Beccalli, avvocato e presidente di Ca' d'Industria e l'assessore comunale di Cantù con deleghe a Istruzione, Servizi sociali e Cultura, Isabella Girgi.

Il commento del segretario provinciale

"Sei militanti, sei ottimi candidati all'altezza della sfida che ci vede impegnati nel riportare gli elettori alle urne - dichiara il segretario provinciale della Lega Laura Santin (nella foto insieme ai sei candidati) - Regione Lombardia, grazie alla Lega e ai nostri eletti in Consiglio, ha portato risultati e contributi importanti per la nostra provincia e confermiamo che l'impegno sarà massimo per il futuro della Lombardia e del territorio comasco".