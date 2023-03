È un risultato clamoroso quello uscito dalle urne delle elezioni del 2023 relative ai rappresentanti della sicurezza all'intero di Poste Italiane, non tanto per il vincitore, ma per la percentuale di voti con cui si è aggiudicato la vittoria. Infatti la SLP-CISL dei Laghi ha racimolato il 70% dei voti.

Elezioni rappresentanti della sicurezza in Poste Italiane: clamorosa vittoria della SLP-CISL

Clamoroso risultato della SLP-CISL dei Laghi con un totale medio di oltre il 70% dei voti alla propria lista di candidati alle elezioni delle RSU/RLS che si sono svolte nei giorni 28 e 29 marzo nelle province di Varese e Como, come in tutta Italia. Il restante 30% è suddiviso fra le altre 5 sigle sindacali che hanno partecipato alla competizione.

Le elezioni vedevano coinvolti circa 2.500 lavoratori negli 800 uffici postali e centri di recapito delle 2 province, con percentuali di votanti di oltre 90%.

“Il grande risultato ottenuto - afferma Maurizio Cappello, segretario SLP-CISL dei Laghi - è frutto del lavoro attento e minuzioso svolto quotidianamente dai dirigenti e dai molti delegati della SLP (il sindacato di categoria dei postali della CISL) nel difendere gli interessi dei lavoratori, coniugandoli con le esigenze dei cittadini e delle imprese per avere servizi efficienti con la tutela dei livelli occupazionali e degli stipendi”.

Solo per citare un piccolo esempio fra i tanti: dai difficili momenti della pandemia per il Covid fino ad oggi, SLP ha sempre pressato l’azienda affinché i dipendenti potessero lavorare in sicurezza, ed anche con soddisfazione per il rinnovo contrattuale, garantendo aperture degli uffici e consegna della corrispondenza. Le Liste del SLP-CISL dei Laghi hanno ottenuto un risultato che può definirsi storico, con le seguenti percentuali nelle 3 Unità Produttive di Poste (Filiali):

Busto Arsizio 80% - Varese 70% - Como 60%