Elezioni regionali: il candidato canturino

Nella giornata di ieri, lunedì, è stata presentata la candidata canturina alle elezioni regionali. Si tratta dell'attuale assessore ai Servi sociali e alla Cultura del Comune di Cantù Isabella Girgi. La sua candidatura è stata presentata insieme al sottosegretario all'Interno Nicola Molteni, al segretario cittadino della Lega Maurizio Facchini, al sottosegretario regionale Fabrizio Turba, al sindaco Alice Galbiati e al vicesindaco Giuseppe Molteni.

Le parole del segretario cittadino

Facchini ha così illustrato la candidatura di Isabella Girgi: "Cantù è la seconda città della provincia e con il suo territorio è un una risorsa economica per tutta la Lombardia. E' quindi doveroso che sia giustamente rappresentato in Regione. Per questo motivo come sezione Lega di Cantù abbiamo candidato la nostra assessore all'Istruzione, cultura e sociale Isabella Girgi. Candidatura supportata anche dal candidato Fabrizio Turba, attuale sottosegretario regionale, nome e volto noto al nostro territorio per essersi occupato dei finanziamenti delle grande opere progettate sul canturino: arena del basket, Canturina Bis, Cascina Cristina, solo per citare le ultime. Qualità come operatività, sensibilità per i problemi delle persone, competenza sono le loro migliori qualità che sicuramente i canturini sapranno apprezzare con il loro voto".