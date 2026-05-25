Elezioni, vince Giovanni Somaini: è lui il nuovo sindaco

Elezioni a Guanzate, Giovanni Somaini vince con una netta affermazione.
Elezioni, ecco il nuovo sindaco
Per Somaini, candidato sindaco della lista numero quattro, 978 voti. Margine ampio, considerando che Daniela Gini si è fermata a 666 voti e ben più indietro sono rimasti Monica Colacicco (429) e Alberto Sampietro (233).
L’esultanza di Somaini
Giovanni Somaini può esultare. Con un vantaggio definitivo di 312 voti, il nuovo sindaco di Guanzate è lui. Vittoria con risultato indiscutibile.
Le parole del primo cittadino
Somaini ha esultato con la sua lista: “Sono emozionato e felicissimo. Felice per me e per la mia squadra. Sono contento anche se so che è una responsabilità enorme essere sindaco. Sono consapevole che il paese ha bisogno di un rilancio”.