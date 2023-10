Elicotteri sopra i boschi di Erba: sono iniziate le esercitazioni del Soccorso Alpino

Movimenti di elicotteri e tecnici Cnsas nei cieli e nei boschi di Erba: nessun allarme, sono le esercitazioni semestrali che i soccorritori effettueranno per tutto il mese di ottobre e fino all’8 novembre, dal primo pomeriggio fino a sera.

Formazione, ripasso e verifica

Le semestrali sono sessioni di formazione e verifica per l’équipe dell’elisoccorso, composta da medico, infermiere e TE (tecnico Cnsas di elisoccorso), sempre presenti nelle missioni degli elicotteri di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza. Le esercitazioni avvengono nei pressi della falesia del Sasso d'Erba, sotto la guida degli istruttori nazionali e regionali del Cnsas per la parte tecnica e di quelli sanitari di Areu per la parte sanitaria.

Il programma prevede una sessione diurna di movimentazione alpinistica e uso dei dispositivi in dotazione, seguita dall’attività di volo notturno al monte Bolettone, con sbarchi e recuperi in hovering (volo a punto fisso) e con il verricello, con partenza e rientro dal grande prato dell'Eremo di San Salvatore.