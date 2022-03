Elicottero sorvola Novedrate e Carimate: ecco perché

L'intervento

L'intervento era legato alla ricostruzione del ponte di collegamento tra via Porro a Novedrate e Carimate in Valle Serenza.

Questa mattina, mercoledì 23 marzo 2022, un elicottero ha sorvolato i Comuni di Novedrate e Carimate. Sono molti i residenti che si sono chiesti cosa stesse succedendo.

L'elicottero ha trasportato alcune travi di sostegno a partire dalla scuola media di Figino Serenza arrivando poi in una zona vicino al ponte. Si sta poi procedendo con il loro posizionamento.

"Ringraziamo la ditta Binda S.r.l. di Barzago che sta svolgendo i lavori, la ditta Elitellina Servizi Aerei di Talamona che si sta occupando del trasporto delle travi di legno, il Comune di Figino Serenza per aver messo a disposizione un'area comunale per il deposito del materiale. Un particolare ringraziamento all'arch. Mauro Botta del Parco regionale delle Groane che sta dirigendo i lavori di riqualificazione", ha spiegato il primo cittadino di Novedrate, Serafino Grassi.

L'intervento, realizzato dal Parco delle Groane, ha raccolto l'adesione dei Comuni di Carimate e Novedrate che hanno investito 20mila euro ciascuno. Sul tema è intervenuto anche il sindaco di Figino, Roberto Moscatelli: "Dal parcheggio delle scuole di via Europa questa mattina si è alzato in volo un elicottero con le travi del nuovo ponte realizzato sul torrente Serenza che è stato oggetto di un importante intervento di riqualificazione e sarà nuovamente funzionale al collegamento pedonale tra i comuni di Novedrate e Carimate. Un intervento tanto spettacolare quanto storico che permetterà ai cittadini del nostro territorio, e non solo, di rivivere in totale sicurezza il bellissimo percorso all’interno del Parco delle Groane che collega i comuni di Novedrate, Carimate e Figino Serenza".