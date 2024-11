Elisa ha scelto il lago di Pusiano per il video del suo ultimo singolo

Elisa a Merone per girare il video del singolo “Dillo Solo Al Buio” lanciato su YouTube il 15 novembre.

Elisa ha scelto il lago di Pusiano

Elisa Toffoli, cantautrice triestina, ha scelto il territorio dell’Erbese per realizzare il clip di “Dillo Solo Al Buio” suo ultimo singolo pubblicato su YouTube sei giorni fa che già conta più di 55.000 visualizzazioni. Sono ben riconoscibili le immagini girate alla stazione di Moiana, in località Merone, e al lago di Pusiano. Già in passato, mete gettonate da personaggi pubblici, come l’ex calciatore Massimo Ambrosini e Paola Angelini: hanno festeggiato le loro nozze nel 2014, proprio a Pusiano.