La 23enne lambrughese ha viaggiato lungo la leggendaria ferrovia russa.

Un’esperienza che a Elisa Nicoletti resterà per sempre impressa nella memoria e che in futuro vorrebbe ripetere. "Mia sorella Sara mi ha sempre sostenuto - spiega - Mi diceva “devi fare il viaggio, lo farai una sola volta nella vita”. Ora però penso: perché non farlo un’altra volta?".

Elisa Nicoletti percorre la mitica Transiberiana

Un viaggio epico sulla ferrovia più lunga del mondo, la Transiberiana, da Mosca a Vladivostok, 9288 chilometri percorsi in 3 settimane, ricche di incontri ed emozioni, che la 23enne lambrughese ha voluto raccontare giorno per giorno sui propri social: Kazan, Ekaterinburg, il lago Bajkal. Nonostante le rigide temperature e i sette fusi orari attraversati, Elisa è rientrata in aereo da pochi giorni a San Pietroburgo ed è riuscita nell’impresa. Conserva ancora negli occhi le emozioni dei giorni appena trascorsi: «Proprio oggi festeggio i cinque mesi in città. È bellissimo vivere qui, è una città molto suggestiva. Con il suo fiume, i canali, i palazzi dai colori pastello sembra di vivere nel passato all’epoca dello Zar ma al tempo stesso la vita è moderna». Dopo aver rinnovato per un altro semestre la sua permanenza a San Pietroburgo, dove studia, Elisa si è voluta regalare un viaggio affascinante: "I russi in treno mi chiedevano “Dove scendi?”. Poi quando scoprivano la destinazione, la domanda era sempre la stessa: “Ma sei pazza?”".

