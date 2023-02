Emanuele, con il suo gregge attraversa la Brianza per la transumanza: a Figino Serenza un dono per lui.

Emanuele, con il suo gregge attraversa la Brianza per la transumanza: a Figino un dono per lui

Transumare. Attraversare il terreno. E' una tradizione antica quella della transumanza, la migrazione del gregge di pecore dalle zone di pianura verso la montagna e viceversa in base alla stagione, che nel 2019 è stata dichiarata Patrimonio Culturale Immateriale dell'Unesco grazie a una candidatura transnazionale presentata da Italia, Austria e Grecia. La Lombardia è uno dei territori in Italia che vive ancora questo antico rituale del mondo della pastorizia che affonda le sue radici nella preistoria e che però appare sempre più, soprattutto ai più giovani, una "reliquia" del passato.

Non di rado nel periodo della trasumanza a qualcuno è capitato di rimanere in auto accerchiato dal gregge. Si spegne il motore, ci si gode il gode il momento, quasi una pausa dalla frenesia della realtà. Una frenesia che i pastori che praticano la transumanza non conoscono: la loro è una vita lenta, scandita dalle stagioni; una vita all'aperto, a contatto con i loro animali e con la natura.

Con questa premessa, incrociare nei campi della Serenza un giovanissimo pastore, non è cosa da poco. Proprio in questi giorni infatti Emanuele, giovane pastore della Val Seriana, in provincia di Bergamo, come ogni anno, sta attraversando la Brianza per portare il suo gregge di 400 pecore a destinazione per il periodo estivo. In questi giorni fa tappa a Figino Serenza e il sindaco, Roberto Moscatelli, ha pensato di donargli un presente.

"Emanuele svolge un lavoro umile con tanto impegno, determinazione e passione. Per questo ho voluto donargli un piccolo pensiero a nome dell’Amministrazione comunale per ricordarsi sempre del Comune di Figino Serenza durante i vari percorsi con il suo gregge - ha commentato il sindaco Moscatelli - Gli ho donato il libro del nostro Santuario di San Materno e una pergamena del palazzo comunale con una dedica speciale per una proficua transumanza".