Emergenza casa e abitare: l’“Isola che c’è” teatro di dibattito

Il dato più drammatico lo ha evidenziato il sindaco di Olgiate Comasco che ha dichiarato che il suo Comune sta facendo di tutto per il tema abitare, ma che c’è anche chi, non potendosi permettere un alloggio dorme in auto. "Quello dell’abitare - sottolinea Simone Moretti, primo cittadino di Olgiate Comasco - è davvero un grosso problema per gli insegnanti, per i sanitari, ma più in generale per tutte le persone. Purtroppo, da sindaco, ho un paio di casi conosciuti di persone che vivono in macchina, pur avendo un lavoro e un reddito e nel 2024 una cosa del genere non è concepibile assolutamente. Dobbiamo lavorare insieme per trovare davvero delle soluzioni. Spendere e 700 o 1.000 euro al mese contando su uno stipendio minimo può essere di 1.200 o 1.300 euro non è concepibile. Così si dovrebbe vivere d’aria. Per il resto vive per pagare la casa e non è questa la politica che vogliamo”.

Foto 1 di 7 Foto 2 di 7 Foto 3 di 7 Foto 4 di 7 Foto 5 di 7 Foto 6 di 7 Foto 7 di 7

Le parole di Esposito