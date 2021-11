Emergenza Covid: prosegue l'attività della Protezione civile di Cantù

in edicola

Emergenza Covid: prosegue senza sosta l’attività della Protezione civile di Cantù.

"Stiamo continuando con il servizio tamponi in via Caduti di Nassiriya - ha spiegato il coordinatore della Protezione civile di Cantù, Luca Montorfano - Negli ultimi giorni i numeri sono un po’ saliti, anche per via del Green Pass necessario per andare a lavorare. Si può dire che i numeri sono praticamente raddoppiati rispetto a qualche giorno addietro". I volontari stanno lavorando anche al centro vaccinale ubicato all’interno dell’ex Sant’Anna a Como due giorni alla settimana, al mattino, tre volontari si recano presso la struttura.

