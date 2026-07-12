Emergenza dottori, un nuovo medico potrebbe arrivare ad agosto

Ambulatorio di Asso, cercasi nuovo medico. Tentativi di Asst Lariana per l’attivazione di un nuovo dottore, verifiche in corso per l’attivazione ad agosto.

Emergenza medici

Il dottor Ivan Panichelli ha cessato l’attività negli Ambulatori Medici Territoriali, avendo avviato l’attività come medico di medicina generale nell’ambito di Erba. Per il mese di luglio, nonostante i tentativi effettuati da Asst Lariana, non è stato al momento possibile individuare un medico disponibile per l’assunzione dell’incarico presso l’ambulatorio di Asso.

Attivazione in corso

Fanno sapere dal Comune:

“È in corso la verifica per l’attivazione di un nuovo medico a partire dal mese di agosto. L’assistenza sanitaria di primo livello per i cittadini attualmente privi di medico di riferimento resta comunque garantita attraverso gli Ambulatori Medici Territoriali”.

I cittadini che necessitano di assistenza possono contattare il consueto numero telefonico: 031 6337926 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12. In base alla necessità, potrà essere fissato un appuntamento alla Casa di Comunità di Ponte Lambro oppure all’ambulatorio di Lasnigo, secondo la scelta del paziente. Qualora fosse possibile attivare alcune sedute ambulatoriali anche presso l’ambulatorio di Asso nel corso del mese di luglio, ne verrà data tempestiva comunicazione.