Emergenza educativa: tavola rotonda della Pastorale giovanile

«Ma la casa non cadde». E’ il titolo della tavola rotonda sul tema dell’emergenza educativa tra il desiderio di crescita e la devianza giovanile. E’ organizzato dalla Pastorale giovanile della Comunità pastorale San Vincenzo Cantù-Intimiano, coordinata da don Paolo Confalonieri, dagli oratori della Madonna delle grazie con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Cantù.

L’evento

L’evento è in programma per venerdì 23 gennaio alle 21 al teatro San Teodoro. Saranno cinque gli interventi in programma illustrati da altrettanti relatori. Ci sarà infatti il professor Pierpaolo Triani, docente di Pedagogia all’università Cattolica del Sacro Cuore; il maggiore Christian Tapparo, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Cantù; la professoressa Maria Anzani, preside del liceo Enrico Fermi di Cantù; la dottoressa Ilaria Nobile, responsabile del Servizio tutela minori e famiglie all’interno dell’azienda speciale consortile Galliano, e Fabrizio Ballabio, educatore e coordinatore dei servizi educativi domiciliari per la cooperativa Progetto sociale. Per partecipare all’incontro è necessario iscriversi entro il 22 gennaio.